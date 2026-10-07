Saint-Paul : des animations intergénérationnelles à l'occasion de la Semaine Bleue à Tan Rouge

Dans le cadre de la Semaine Bleue, les seniors, les enfants du conseil municipal des enfants (CME) , et de l’association périscolaire Bras Canot, ainsi que les habitants de Tan Rouge se sont retrouvés le mercredi 7 octobre 2026 pour une journée placée sous le signe de la transmission, de la mémoire et du partage. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul, ci-dessous : (Photos Ville de Saint-Paul)

La journée a débuté par une balade culturelle et patrimoniale, animée par les habitants du quartier. Au fil du parcours et des différents points historiques, les participants ont redécouvert l’histoire, les paysages et le patrimoine de Tan Rouge à travers les récits de celles et ceux qui y vivent.

Les traditions lontan étaient également à l’honneur avec une balade en charrette bœuf, avant de poursuivre les échanges autour d’un atelier culinaire intergénérationnel. Seniors et enfants ont notamment préparé ensemble un gratin de patates et des rochers coco, partageant ainsi recettes et savoir-faire.

Tout au long de la journée, l’association périscolaire Bras Canot a également proposé des activités réunissant petits et grands autour de la danse, du chant et d’activités manuelles.

La journée s’est poursuivie autour d’un repas convivial, de démonstrations proposées par les clubs de personnes âgées et d’une animation musicale.

Une belle illustration du thème de cette Semaine Bleue 2026 : "Relions tous les âges dans des territoires engagés", où la mémoire et les savoir-faire des seniors contribuent à créer du lien entre les générations.