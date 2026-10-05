Saint-Paul : "Nout mantal lé vital", un événement Semaines information sur la Santé Mentale

Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale 2026, la ville de Saint-Paul, le Chor-EPSMR et leurs partenaires donnent rendez-vous à la population le vendredi 9 octobre 2026, de 9 heures à 22 heures, dans le quartier de Vue Belle à la Saline. Nout mantal lé vital, un événement gratuit et ouvert à toutes et tous. Au programme : prévention, ateliers, expressions artistiques, échanges intergénérationnels, Kabar Défilé avec Lankraz et animations musicales dès 17h avec Kafmaron, Wizdom, DJ Dan & Sskyron et Danyèl Waro. (Photo Ville de Saint-Paul)

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