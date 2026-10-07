Saint-Pierre : la ville propose des activités sportives gratuites pour les 7-12 ans pendant les vacances d'octobre

Pendant les vacances scolaires d'octobre 2026, les enfants de 7 à 12 ans sont invités à bouger, découvrir de nouvelles disciplines et surtout à s'amuser grâce à un programme d'activités gratuites : natation, football, volley-ball, tennis ou encore arts martiaux (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les animations seront proposées à :

Pierrefonds

Ligne paradis

Terre Sainte

Ravine des cabris

Cette action a pour objectif de permettre au plus grand nombre de jeunes Saint-Pierrois de progresser dans l'apprentissage de la natation, dans un cadre encadré et sécurisé.

Un programme sportif et convivial pour permettre aux enfants de profiter pleinement de leurs vacances, de découvrir de nouvelles activités et de partager de bons moments.

Pour télécharger le lien d'inscription, cliquez ici.

De son côté, le Pôle nautique de la ville de Saint-Pierre organise, durant les vacances d'octobre, un stage de natation gratuit destiné aux enfants de 7 à 11 ans.

Session 1 : du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2026

Session 2 : du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2026

Les places sont limitées, il est conseillé de s'inscrire rapidement.

Renseignements et inscriptions au 0262 96 64 25