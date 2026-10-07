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Saint-Pierre : recrutement de 35 volontaires en Service Civique, il faut être âgé de 16 à 25 ans pour postuler

  • Publié le 7 octobre 2026 à 10:13
  • Actualisé le 7 octobre 2026 à 10:21
Saint-Paul : des emplois à pourvoir sur plusieurs secteurs

La ville de Saint-Pierre lance, à partir du 2 novembre 2026, sa nouvelle campagne de Service Civique. "Envie de vous engager et de participer à la vie de votre ville alors rejoignez nous en Service Civique" indique la municipalité. Il faut être âgé de 16 à 25 ans pour postuler.

La ville de Saint-Pierre recherche 35 volontaires, de 16 à 25 ans, à partir du 2 novembre 2026 pour des missions de Service Civique dans différents domaines : éducation, environnement, culture et loisirs, mémoire et citoyenneté, solidarité :

Une durée de huit mois

24 heures par semaine

Une indemnité de 504,98 € par mois.

 

Zoom, Saint-Pierre, Service Civique

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