Saint-Pierre : recrutement de 35 volontaires en Service Civique, il faut être âgé de 16 à 25 ans pour postuler

La ville de Saint-Pierre lance, à partir du 2 novembre 2026, sa nouvelle campagne de Service Civique. "Envie de vous engager et de participer à la vie de votre ville alors rejoignez nous en Service Civique" indique la municipalité. Il faut être âgé de 16 à 25 ans pour postuler.

La ville de Saint-Pierre recherche 35 volontaires, de 16 à 25 ans, à partir du 2 novembre 2026 pour des missions de Service Civique dans différents domaines : éducation, environnement, culture et loisirs, mémoire et citoyenneté, solidarité :

Une durée de huit mois

24 heures par semaine

Une indemnité de 504,98 € par mois.