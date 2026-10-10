Saint-Pierre : rendez-vous avec Olivier Ker Ourio au Théâtre de Pierrefonds le jeudi 22 octobre

Venez découvrir le nouvel album d'Olivier Ker Ourio, Life as it is, ce jeudi 22 octobre 2026 au Théâtre de Pierrefonds. Artiste pluriel, il a notamment enregistré Sominnkèr avec Danyèl Waro. "Un patronyme breton mais une âme réunionnaise" assure l'organisation. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans son nouvel album, Life as it is, son harmonica chante et enchante au rythme dansant du morceau Cap La Houssaye, produisant une musicalité digne des reliefs iliens.

Et ce sont des tableaux d’harmonie, des mélodies colorées qui se succèdent comme autant d’hommages à sa terre natale.

Orgue, guitare, percussions, les instruments chaloupent en chœur et nous emportent vers des rivages tropicaux dont on ne saurait se passer. Ce sont moments de rêve et temps d’introspection qui ouvrent à la méditation.

L’album s’écoute comme une invitation, il se vit comme un répit sonore à la signature profonde. Evadons-nous au son riche et ensoleillé d’une musique aussi généreuse qu’élégante.

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