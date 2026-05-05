Saint-Pierre : boxe éducative et découverte du vélo pour une matinée de prévention et d'inclusion

Ce lundi 4 mai 2026, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Saint-Pierre, en partenariat avec le service des sports, a mené une action de prévention et d'inclusion dédiée aux jeunes en situation de handicap de l’établissement Père Favron. '"Au programme de la matinée : initiation à la boxe éducative, découverte du vélo et un moment de partage", écrit la Ville. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la municipalité (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)