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Saint-Pierre : boxe éducative et découverte du vélo pour une matinée de prévention et d'inclusion

  • Publié le 5 mai 2026 à 14:27
  • Actualisé le 5 mai 2026 à 14:53
École

Ce lundi 4 mai 2026, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de Saint-Pierre, en partenariat avec le service des sports, a mené une action de prévention et d'inclusion dédiée aux jeunes en situation de handicap de l’établissement Père Favron. '"Au programme de la matinée : initiation à la boxe éducative, découverte du vélo et un moment de partage", écrit la Ville. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la municipalité (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Saint-Pierre, CLSPD, Zomm, Inclusion

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