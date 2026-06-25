Éducation routière : les jeunes saint-pierrois remportent les trois premières places

À l'occasion de la finale départementale de l'Éducation routière qui s'est déroulée ce mercredi 24 juin 2026 sur la commune du Port, les jeunes Saint-Pierrois engagés dans cette compétition, ont remporté les trois premières places du classement. Cet événement réunissait 59 participants issus de 8 communes. (Photos : ville de Saint-Pierre)

- 1ère place : Lycian Gouraya – École Jacques Prévert

- 2ème place : Taïs Le-Hunsec – École Albert Camus

- 3ème place : Adrien Lombardot-Vitry – École Leconte de Lisle

- 6ème place : Khalis Aadam – École Raphaël Barquisseau

