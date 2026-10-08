Saint-Pierre : les saveurs péi au menu des cantines scolaires pour le Grand Repas

Ce jeudi 8 octobre 2026, les écoliers de Saint-Pierre ont eu droit à un menu spécial à l'occasion du Grand Repas, une opération nationale destinée à mettre à l'honneur les produits et les saveurs des territoires. Au menu : salade de chouchou et de tomates cerises en entrée, cari de poulet fermier au chou de coco accompagné de riz doré péi, et chemin de fer rouge en dessert. Patrick Firoaguer, élu chargé de la restauration scolaire, présente cette démarche depuis la cuisine centrale de Grand-Bois. Nous publions le post de la ville de Saint-Pierre : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)