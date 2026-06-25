Saint-Pierre : jobs vacances 2026, les candidatures sont ouvertes

La ville de Saint-Pierre relance son dispositif "Jobs Vacances" et ouvre les candidatures pour l'édition 2026. Destiné aux jeunes de 18 ans et plus inscrits dans une filière post-bac, ce programme permet aux étudiants de découvrir le fonctionnement des services municipaux à travers une mission rémunérée de 15 jours. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Cette expérience constitue une opportunité concrète de développer ses compétences, d'enrichir son parcours professionnel et de participer à la vie de la collectivité tout en bénéficiant d'une rémunération.

- Conditions de participation -

- Être âgé(e) de 18 ans ou plus ;

- Être inscrit(e) dans une filière post-bac.

- Pièces à fournir -

- Un curriculum vitae (CV) ;

- Une lettre de motivation ;

Un certificat de scolarité.

- Date limite de candidature : 26 juin 2026

Période d'emploi : du 1er juillet 2026 au 31 août 2026

Les dossiers de candidature sont à transmettre par courriel à l'adresse suivante : [email protected]

Attention, le nombre de places est limité.

La ville de Saint-Pierre encourage les étudiants à saisir cette opportunité de découverte professionnelle et d'engagement au service du territoire.