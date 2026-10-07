Semaine Bleue : Cyrille Melchior à la rencontre des centenaires

La Semaine Bleue, qui se tient du 5 au 11 octobre 2026, permet chaque année de mettre à l’honneur les retraités et les personnes âgées. Le président du Département, Cyrille Melchior est venu à la rencontre de plusieurs centenaires de la ville de Saint-Paul ce 6 octobre. L’occasion d’échanger avec ces femmes et ces hommes qui incarnent, par leur parcours et leurs souvenirs, une part de la mémoire vivante de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Département)

"Nos aînés sont dépositaires de notre histoire commune. Ils méritent notre respect et toute notre attention. Je tiens à les remercier pour tout ce qu’ils apportent à notre société et à leur rappeler notre engagement à leurs côtés", a expliqué Cyrille Melchior.

Le président a également souligné l’importance de préserver et de renforcer le lien intergénérationnel.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives portées par le Conseil départemental en faveur des retraités et des personnes âgées. Tout au long du mois d’octobre, la Collectivité propose plusieurs temps forts, notamment autour de la Semaine Bleue, afin de mettre en lumière les enjeux liés au vieillissement, à l’autonomie et à l’inclusion sociale des seniors.

Marie-Thérèse, 103 ans ; Camille Almerlia, 100 ans ; Rose Mery, 100 ans ; Germaine, 106 ans ; Mauricia Thérèse, 100 ans ; Marie Adrienne, 100 ans ; Marie Alexina, 100 ans ; et Arista, 100 ans : huit centenaires qui incarnent avec fierté, à travers leurs parcours et leurs souvenirs, l’histoire et la culture de La Réunion.