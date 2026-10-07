[Photos-Vidéo] Région Réunion : signature d'un accord-cadre de coopération décentralisée avec la Région de Boeny à Madagascar

C'est un partenariat qui franchit une nouvelle étape avec la signature d’un accord-cadre de coopération décentralisée, entre la Région Réunion et la Région Boeny (Madagascar). Un travail qui s'inscrit dans le prolongement de la Déclaration d’engagement conclue le 20 juin 2023. "Nul n'ignore à La Réunion le lien qu'il y a entre Madagascar et la Réunion, c'est un lien qui a 350 ans" insiste la présidente de Région, Huguette Bello. C'est donc un travail qui se poursuit, assure la pyramide inversée. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"C'est avec fierté que nous accueillons cette belle délégation malgache qui est composée de ministre de l'Intérieur, monsieur le chef du pays Boeny" lance Huguette Bello. Écoutez.

Lors de la signature de cet accord cadre, la présidente de région a salué le travail entrepris par les associations.

"C'est un beau travail et cela concerne l'agriculture bien sûr parce que vraiment Madagascar c'est un trésor agricole", assure t-elle.

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