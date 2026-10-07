Territoire de l'ouest : le Réunion Express, le débat public vient près de chez vous

Le jeudi 8 octobre 2026, de 8h30 à 12h30, au CFA Centhor à l’Eperon, à Saint-Paul, un ateliers thématiques est organisé pour échanger en petits comités sur différents aspects centraux du projet de train Réunion Express. En petits groupes de 40 personnes maximum, vous aurez l’occasion d’échanger durant 4h consécutives sur des aspects fondamentaux du projet porté par la Région Réunion et organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP). "Une belle opportunité pour poser vos questions, débattre et rencontrer d’autres participantes et participants au débat", écrit le Territoire de l'ouest. (Photo : Territoire de l'ouest)

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