La Région Réunion à l’écoute des villes du Territoire de l'ouest

Ce mardi 09 juin 2026, lors de l’atelier territorial dédié au Sar, Schéma d’aménagement régional, les maires des cinq communes de l’ouest ont remonté leurs besoins sur les orientations stratégiques en matière d’aménagement du territoire. Comme l’a rappelé Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l'ouest, le « Sar est un document complexe qui exige un travail commun » car il construit l’ouest pour les vingt prochaines années", écrit le Territoire de l'ouest. (Photos : Territoire de l'ouest)

Opérations en cours, foncier disponible ou encore mobilités et déplacements … Élus et techniciens des communes et de l'Intercommunalité ont fait part des singularités et problématiques de leur territoire à la présidente de Région et ses équipes.

« Chacun d’entre vous a des besoins », a convenu Huguette Bello, présidente de Région, en s’adressant aux maires, « Nous sommes là pour trouver la bonne mesure sur un sujet délicat qui dicte l’avenir du territoire » a-t-elle poursuivit.

Cet atelier se fait dans la continuité d’un travail co-construction commencé au mois de mai avec les équipes de la Région. Ces rencontres ont pour objectif de construire les stratégies d'aménagement futurs en vue d’élaborer le nouveau Sar.