TO : des lycéens de l’Ouest récompensés pour leur maquette du Class40 Free Dom

Des élèves de terminale maintenance du lycée Léon de Lépervanche, au Port, ont remporté le prix d’excellence du concours académique « La voie professionnelle dans tous ses chefs-d’œuvre » grâce à leur maquette du Class40 Free Dom. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photos : Territoire de l'ouest)

Pendant près de deux ans, des élèves de terminale maintenance du lycée Léon de Lépervanche, au Port, ont travaillé avec passion sur un projet aussi ambitieux que symbolique : reproduire en maquette le Class40 Free Dom.

Encadrés par leur professeur Benoît Girard, les élèves ont réalisé un travail minutieux sur chaque détail du bateau : la coque, le mât, les voiles, la décoration et l’ensemble des éléments techniques qui composent cette reproduction. Un projet de longue haleine, qui leur a permis de mobiliser leurs compétences, leur précision, leur créativité et leur sens du travail en équipe.

Leur engagement a été récompensé ce vendredi 19 juin, lors de la finale académique du concours « La voie professionnelle dans tous ses chefs-d’œuvre », organisée au lycée Isnelle Amelin. Les élèves ont remporté le prix d’excellence, une belle reconnaissance pour leur travail et pour le savoir-faire développé au sein de la voie professionnelle.

Le Territoire de l’ouest adresse ses félicitations aux élèves, à leur professeur et à l’ensemble de l’équipe pédagogique du lycée Léon de Lépervanche pour cette belle réussite. Leur prix d’excellence vient saluer un projet collectif remarquable, mais aussi l’énergie et le talent d’une jeunesse de l’Ouest pleinement engagée.