TO : broyage à domicile gratuit des végétaux

Le Territoire de l'ouest propose un service gratuit de broyage des végétaux à domicile. Une équipe vient chez vous avec un broyeur professionnel pour réduire en broyat vos déchets végétaux, préalablement taillés et présentés en tas. Vous pourrez ensuite utiliser le broyat dans votre jardin. Il aide à conserver l’humidité du sol, limite les mauvaises herbes, protège les plantations et contribue à enrichir la terre. "Une solution simple pour valoriser vos végétaux tout en améliorant l’entretien de votre jardin", écrit le Territoire de l'ouest. (Photo : Territoire de l'ouest)

Vous avez taillé votre jardin ? Faites appel au service de broyage à domicile du Territoire de l'ouest. Une équipe pro vient chez vous avec un broyeur pour transformer vos branches en broyat (paillis naturel).

- Les conditions pour bénéficier de ce service -

Avoir au moins 2m3 de déchets végétaux à broyer

Votre tas de végétaux doit représenter un volume minimum de 2 m³ (pour estimer ce volume : multipliez la hauteur, la largeur et la longueur du tas).

À titre indicatif, 2 m³ représentent environ le volume d’un grand canapé 3 places. 3m³ à 4 m³ celui d’une d’une petite voiture de type citadine.

Types de végétaux acceptés

Seules les branches d’un diamètre maximal de 15 cm sont acceptées. Elles doivent être regroupées dans le même sens, sans ficelle ni fil de fer, et de préférence conservées en longueur. Il ne doit pas y avoir de cailloux, grillage ou tout autre élément susceptible d’endommager la machine.

Ne sont pas acceptés : bananiers, lianes, feuilles et souches.

Déposer les déchets végétaux sur une zone accessible et plane

La zone doit être plane, dégagée et offrir une surface minimale de 20 m² pour permettre l’accès à un camion de moins de 3,5 tonnes avec broyeur attelé.

Pour accéder au formulaire c'est ici.

En validant votre demande, vous autorisez l’intervention des agents sur votre propriété ou, lorsque les conditions le nécessitent, sur la voie publique à proximité de votre domicile, dans le respect des règles de sécurité et sans gêner la circulation.

En cas de doute sur l’accessibilité, un échange ou une visite préalable pourra être organisé, après réception de votre demande.

Être présent au moment du broyage

Le bénéficiaire ou son représentant doit être présent pendant toute la durée de l’intervention et respecter les consignes de sécurité du prestataire.

Garder le broyat

Le broyat obtenu doit obligatoirement être conservé et valorisé dans votre jardin, notamment pour le paillage ou le compostage. Il est strictement interdit de le déposer en déchèterie ou de le présenter à la collecte des déchets végétaux ou des ordures ménagères.

- Kansa i giny fé sa ? -

Le service est accessible du lundi au samedi de 7h à 17h, selon disponibilité dans le planning.

- Akoz sa lé gayar ? -

Fini les dépôts de déchets végétaux devant chez vous !

Vous obtenez du broyat prêt à être utiliser dans votre jardin.

Parfait pour faire du paillage

- Paillage ? Kosa sa ? -

Le paillage consiste à déposer une couche de broyat au pied de vos plantes pour couvrir et protéger le sol. Cela permet, entre autres, de faire une économie sur l’eau car ça retient l’humidité, il y a moins de mauvaises herbes qui poussent et le sol est enrichi naturellement. Le broyat peut aussi servir de litière naturelle pour les animaux, comme les poules par exemple.