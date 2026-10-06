Toussaint : la ville de La Possession lance un appel à candidatures pour la vente de fleurs

À l'occasion de la Toussaint, la ville de La Possession mettra à disposition quatre emplacements destinés à la vente de fleurs du 30 octobre au 2 novembre 2026. Deux seront situés au cimetière de la Ravine à Marquet et deux autres au cimetière de Dos d'Âne. Les personnes intéressées ont jusqu'au 17 octobre à 16 heures pour déposer leur dossier de candidature auprès du service courrier de l'Hôtel de ville, rue Waldeck-Rochet, ou l'adresser par mail à [email protected]. La commune précise que les dossiers incomplets ou déposés hors délai ne seront pas instruits. Nous publions ci-dessous le post de la ville de La Possession : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)