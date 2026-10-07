Train Réunion Express : tout ce qu'il faut savoir pour participer au débat public

"Lancé le 19 août dernier, le débat public sur le projet de train Réunion Express se poursuit jusqu’au 26 novembre 2026" indique la Commission nationale du débat public (CNDP). Au programme : réunions publiques, ateliers thématiques, plateformes numériques, débats mobiles sur les lieux de vie et de passage, Ron Kozé à organiser soi-même, en famille, entre amis, entre collègues ou au sein d’une association… différentes modalités sont proposées afin que chacun et chacune puisse participer selon ses disponibilités, ses habitudes et ses envies ajoute la CNDP. ( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette diversité de formats répond à un objectif : aller vers les publics et faciliter l’accès à l’information afin de permettre l’expression de points de vue aussi divers que possible sur le projet.

Les débats mobiles : le débat vient à vous Marchés, campus, quartiers, lieux de passage ou sorties de gares routières : les débats mobiles permettent à l’équipe du débat d’aller directement à la rencontre des Réunionnais et Réunionnaises.

Sans inscription et au plus près des lieux de vie, chacun et chacune peut venir pour s’informer sur le projet, poser des questions, donner un avis, partager une expérience de mobilité ou faire part de ses préoccupations.

Ces rencontres ont notamment vocation à toucher des personnes qui participent peu ou pas aux formats plus traditionnels de débat public.

Les prochains débats mobiles se tiendront :

Mercredi 14 octobre aux Florilèges, au Tampon, sur l’espace Antenne Réunion

Samedi 24 octobre sur la Journée de l'Innovation Entrepreneuriale au Domaine des Pierres, 60, CD 26 - Route de l'Entre-Deux, à Pierrefonds

Les Réunionnais et Réunionnaises peuvent également proposer des lieux où ils souhaiteraient rencontrer l’équipe du débat. Marchés, quartiers, campus, événements ou autres lieux de vie : ces suggestions contribueront à identifier de nouveaux espaces pour les prochains débats mobiles sur le territoire.

L’équipe du débat reste à l’écoute des besoins et des souhaits des Réunionnaises et Réunionnais pour construire un débat qui leur ressemble. Il est ainsi possible de lui adresser des propositions de lieux : marchés, quartiers, ou de thématiques pour déterminer de possibles modalités.

Les propositions peuvent être transmises à l’équipe du débat à l’adresse mail suivante :

[email protected]

Ron Kozé : organiser soi-même un temps de débat

Le débat public peut aussi se poursuivre grâce à vous ! Avec le kit Ron Kozé, toute personne peut organiser son propre temps d’échange autour du projet Réunion Express : en famille, entre amis, avec des collègues, au sein d’une association ou dans une école.

L’objectif : permettre aux Réunionnais de s'exprimer dans un cadre plus familier que les réunions et ateliers publics, pour qu'ils prennent pleinement leur place dans le débat.

Comment contribuer jusqu’au 26 novembre ?

Toute personne peut participer au débat public, quelle que soit son opinion vis-à-vis du projet ou simplement désireuse de mieux comprendre ses enjeux.

Outre les débats mobiles et les Ron Kozé, il est possible de participer aux réunions et ateliers organisés sur le territoire, de poser une question, déposer un avis ou une contribution sur la plateforme numérique, ou encore de s'informer sur le site dédié au débat.

Les contributions recueillies, quels que soient les formats utilisés, nourriront le compte rendu et le bilan qui seront publiés à l’issue du débat. Le responsable du projet devra ensuite indiquer les suites qu’il entend donner au projet et la manière dont il prend en compte les enseignements du débat.

Les prochains rendez-vous du débat public

Mercredi 14 octobre 2026

Débat en direct à la radio, depuis les Florilèges

De 10h à 11h : Émission "On vous répond", animée par Gino sur Antenne Réunion Radio

Jeudi 08 octobre 2026

Atelier thématique : environnement, biodiversité et changement climatique.

De 8h30 à 12h30 au CFA CENTHOR, 1 Route de l'Éperon, à Saint-Paul

Le programme du débat continue de s’enrichir au fil des semaines. Les nouveaux rendez-vous sont régulièrement annoncés sur le site du débat public.

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous du débat public ici.

Accédez à la plateforme de participation ici.

Téléchargez le kit Ron Kozé ici.



Toutes les informations sur le débat ici.