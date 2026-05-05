L'ambassadeur de France en Inde reçu au Département

Ce jeudi 30 avril 2026, au Palais de la Source, Thierry Mathou, l'ambassadeur de France en Inde a été reçu par le président du Département, Cyrille Melchior. La question de l’eau a notamment été mise en avant parmi les problématiques soulevées. "L’Ambassadeur a affirmé son intérêt pour le renforcement des échanges avec La Réunion. Il a rappelé l’objectif d’intégration des territoires ultramarins à leur environnement régional dans le cadre de la stratégie indopacifique de la France", souligne le Département. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo : Département)

L’ambassadeur de France en Inde, Thierry Mathou a été reçu par le président du Département, Cyrille Melchior, le jeudi 30 avril. L’ambassadeur était accompagné du Consul Général de France à Pondichéry et Chennaï.

Au cours de cet entretien, plusieurs axes de coopération entre l’Inde et La Réunion ont été mis en avant, illustrant la diversité et le potentiel des échanges entre les deux territoires.

Parmi les problématiques évoquées, la question de l’eau a notamment été mise en avant, avec la volonté de valoriser l’expertise française et réunionnaise, en particulier celle de l’Office de l’eau et des opérateurs spécialisés, dans les domaines de l’approvisionnement et de la gestion durable de la ressource.

Le volet culturel constitue également un levier important de collaboration. Une nouvelle édition du « Mois de La Réunion en Inde » est ainsi prévue enoctobre 2026. Par ailleurs, des projets de résidences croisées d’artistes réunionnais en Inde et d’artistes indiens à La Réunion pourraient être développés, favorisant les échanges et la création artistique. Le sport a également été identifié comme un domaine propice au renforcement des liens entre les deux territoires, tandis que la jeunesse apparaît comme un axe stratégique. À ce titre, l’accueil d’étudiants indiens à l’Université de La Réunion, accompagné de formations intensives en français, pourrait contribuer à dynamiser les échanges éducatifs.

L’Ambassadeur a affirmé son intérêt pour le renforcement des échanges avec La Réunion. Il a rappelé l’objectif d’intégration des territoires ultramarins à leur environnement régional dans le cadre de la stratégie indopacifique de la France. Il a souligné également la nécessité de mieux faire connaître La Réunion auprès du public indien, notamment afin de la positionner comme une destination touristique haut de gamme.

Pour conclure, le Président du Département a rappelé, « l'Inde est le pays d'origine de nombreux Réunionnais et que ce pays connaît une stabilité institutionnelle favorable au développement de partenariats entre acteurs, tant publics que privés, indiens et réunionnais. »

Une coopération qui connaît une impulsion à l’heure de l’inauguration de la liaison La Réunion-Chennai par la compagnie IndiGo. Désormais, trois vols directs desserviront cet axe chaque semaine.