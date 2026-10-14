Visite officielle en Chine : la présidente de la Région s'est rendu sur le complexe portuaire de Tianjin

La présidente de Région, Huguette Bello, a poursuivi sa visite officielle en Chine en se rendant sur le complexe portuaire de Tianjin, un modèle mondial de développement économique et technologique. "Premier terminal intelligent entièrement automatisé et zéro carbone au monde, le port de Tianjin est une référence absolue", écrit la Région. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Avec plus de 450 millions de tonnes de marchandises traitées par an et 24,03 millions d'EVP (Équivalent 20 pieds) manutentionnés en 2025, ce géant du commerce classé au huitième rang mondial en terme de trafic de conteneurs, ambitionne d’atteindre les 35 millions d'EVP d’ici 2035.

Cette visite sur le terrain a permis d'observer des innovations technologiques majeures :

- Automation par l’IA et la 5G : des grues géantes autonomes ou pilotées à distance.

- Logistique sans chauffeur : une flotte de robots de transport intelligents (ART) guidés par satellite.

- Autonomie énergétique à 100 % : un terminal qui produit sa propre électricité grâce à des parcs éoliens et des panneaux solaires installés sur site.

"L'exemple du port de Tianjin nous montre que la performance économique et l'ambition écologique peuvent avancer ensemble. La transition énergétique, la décarbonation de nos infrastructures et l'intégration de technologies responsables sont des axes inspirants pour l'avenir de nos propres modèles de développement régionaux et pour notre Grand Port Maritime de la Reunion qui est le 1er port de l'Outre-mer français, le 4e port à conteneurs de France. ", précise Huguette Bello, présidente de Région.