11 jeunes ont étudié les papangues aux Makes pendant les vacances

Du lundi 10 au 14 mars, 11 jeunes des quatre coins de l’île se sont retrouvés aux Makes pour y passer des vacances scientifiques autour des rapaces de l’île. Le programme de sciences participatives "Nout rapaces nout papangues", animé par les éducatrices scientifiques Amandine Fruteau et Emannuelle Collange, pour l’ONG Objectif Sciences International, a permis aux jeunes de s’initier à l’observation et à l’étude des rapaces.

Dans le cadre du projet de recensement de la population de Papangue de la SEOR, l’objectif était de découvrir combien de couples de papangues se reproduisaient aux Makes, et de transmettre ces données à la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion).

"On avait déjà suivi le niveau 1 sur les zoizos forestiers, on a voulu revenir", expliquent Maya et Rose, âgées de 10 ans. Equipés de leur jumelles, longue-vue, GPS et chronomètres, les marmays se sont rendus sur deux sites d’observation. En parallèle de cette mission, les jeunes ont été initiés au journalisme scientifique par la journaliste Gaëlle Guillou et ont ainsi réalisé un journal numérique enrichi d’articles et de vidéos.

- Un nouveau nid observé -

Au total, quatre couples de papangues, quelques autres individus et même un nid en construction ont été observés. "C’est assez rare, se réjouit Marcel, 10 ans. On ne peut pas parler de couple certains parce qu’on n’a pas vu de bébé", précise Marcel.

"Contactée, la SEOR a confirmé que le nid n’apparaissait pas dans leur base de données. Une découverte qui permettra donc de faire avancer la connaissance sur le seul rapace nicheur de l’île, en danger d’extinction", se réjouissent les organisateurs.

Les jeunes ont aussi animé une série d’ateliers ludo-pédagogiques sur l’anatomie le comportement de reproduction et l’origine des rapaces de l’île ou encore sur le matériel et l’observation scientifique à un public constitué de leur famille et de scientifiques de l’observatoire astronomique des Makes ainsi que de l’association Sciences Réunion et de l’Agence Régionale de la Biodiversité.