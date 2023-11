Ça bouchonne (un peu moins) dans l'Ouest : 5 kilomètres d'embouteillages en direction du Nord

Ce lundi 27 novembre 2023, un camion est tombé en panne sur la quatre voies de Saint-Paul en direction de Saint-Denis à hauteur de Savanna. La route étant en travaux et n'ayant pas de bande d'arrêt d'urgence, la voie de droite avait été totalement neutralisée. Entraînant de nombreux embouteillages. À 6h20, on comptait jusque 20 kilomètres de ralentissements. À 9h40, alors que le camion avait été enlevé vers 8h, "on compte toujours 5,5 kilomètres de bouchons entre le tunnel du Cap Lahoussay et Cambaie", indique le CRGT (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

De plus, sur la RN1A à Saint Paul, suite à un accident, la bretelle de sortie de l’échangeur de Grand Fonds secteur Saint-Gilles les Bains dans le sens Nord/Sud a été fermée à la circulation. Elle a été rouverte à 9h45

