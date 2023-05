Éboulis sur la route de Salazie : travaux de nettoyage terminés, la circulation rétablie dans le secteur

Ce matin, un important éboulis a eu lieu ce matin sur la RD48, route de Salazie au niveau du secteur de L’Évêque. Deux blocs se sont détachés de la falaise, entrainant une fermeture totale de la route dans les deux sens. Un véhicule circulant au même moment dans la zone a été touché. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Les occupants de la voiture, en état de choc, ont été pris en charge par les secours rapidement dépêchés sur place. Le CRGT procède actuellement à l’évacuation des blocs sur la chaussée et réalise une inspection minutieuse de la falaise afin d’évaluer les risques potentiels. À 11 heures, l’inspection de la falaise et les travaux de nettoyage sont terminés, la circulation est totalement rétablie dans le secteur. (Photos et vidéos : Fred Laurince)