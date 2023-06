"Dessine-moi la High-Tech" : lutter contre les cancers pédiatriques grâce aux nouvelles technologies

L'association "Dessine-moi la High-Tech", est une association qui accompagne les enfants atteints d'un cancer par le biais des nouvelles technologies. L'association est intervenue pour la première fois à La Réunion le 4 mai 2023. Grâce à l'équipe locale amenée par Christophe Olivier, l'association a pu redonner le sourire aux enfants malades du CHU. Nous relayons leur communiqué (Photo : "Dessine-moi la High-Tech")

Les bénévoles ont proposé des animations divertissantes basées sur les nouvelles technologies, offrant aux enfants et aux adolescents de La Réunion et de Mayotte un moment de joie et de divertissement. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par le CHU de La Réunion, et "Dessine-moi la High-Tech" exprime sa gratitude envers l'hôpital pour son soutien.

- D’autres actions à venir -

"Dessine-moi la High-Tech" est ravie d'annoncer qu'une deuxième action est déjà programmée au CHU de Saint-Denis le 10 juin prochain. Les équipes locales de l'association continueront à apporter leur soutien aux enfants et adolescents atteints de cancers pédiatriques en utilisant les nouvelles technologies pour offrir des moments de réconfort et de distraction. D'autres interventions sont également prévues tout au long de l'année, permettant ainsi à l'association de poursuivre son engagement auprès des enfants malades de La Réunion. L'association se réjouit de pouvoir étendre son action d’apporter un réel soutien dans le séjour de ces jeunes patients.

"Dessine-moi la High-Tech" est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée en mars 2019 par un groupe d’amis ingénieurs et médecins suite à la maladie de l’enfant de l’un d’entre eux. L’association a pour ambition d’accompagner la lutte contre les cancers pédiatriques grâce aux leviers des nouvelles technologies.

La première : améliorer le confort des enfants à l’hôpital. Les bénévoles interviennent une fois par mois auprès des enfants au sein des hôpitaux pour leur proposer des animations divertissantes autour des nouvelles technologies (VR, robotique, "Ballon-drônes" conçus par l’association).

Les animations sont également proposées en distanciel, ce qui permet de maintenir les activités à l’hôpital durant des périodes de crises sanitaires (COVI), d’adresser des enfants en secteur hyper protégé, de former plus rapidement les bénévoles et d’intervenir au sein de nouveaux établissements hospitaliers.

Depuis sa création, l’association a ainsi pu mener près de 70 sessions d’animations au sein d’une dizaine de centres hospitaliers partenaires partout en France, et égayer le quotidien de 700 enfants et leurs familles. D

La seconde : aider la recherche sur les cancers pédiatriques. Ici, ce sont des bénévoles experts en data science qui vont aider les chercheurs sur des problématiques liées au big data et l’intelligence artificielle pour optimiser et accélérer certaines phases clés des processus de recherche. L’association travaille notamment sur des projets de recherche en collaboration avec l’Institut Curie et l’Institut Gustave Roussy à Paris, ainsi que le réseau de chercheurs React 4Kids à Lyon.

La troisième : la formation des soignants aux outils technologiques. "Dessine-moi la High-Tech" accompagne les soignants dans leur appropriation des outils technologiques, et notamment ceux de la Réalité Virtuelle. En effet, l’outil Réalité Virtuelle est de plus en plus utilisé en médecine à différents niveaux et dans différents domaines. En psychiatrie, son usage est recommandé pour la gestion du stress et de l’anxiété. À ce titre, l'association propose aux CHU un accompagnement sur deux jours de formation à la réalité virtuelle. Ces modules de formation sont désormais disponibles pour tout type d’acteur de la santé et sous différents formats.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com