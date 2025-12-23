Opération "tranquillité vacances" : signalez votre absence à la gendarmerie pour partir serein

Toutes les 2 minutes et 24 secondes en France, un logement ou local professionnel est victime d'un cambriolage. À l’approche des congés estivaux, il est essentiel de rappeler les bons gestes pour limiter les risques de cambriolages. Le dispositif "Tranquillité Vacances", permet aux forces de l'ordre de surveiller gratuitement les habitations et locaux commerciaux laissés inoccupés pendant les vacances (Photo : rb/www.imazpress.com)

Avec l’Opération Tranquillité Vacances (OTV), signalez votre absence à la gendarmerie. "Nos patrouilles passeront régulièrement aux abords de votre domicile et vous serez prévenus en cas d’anomalie", indiquent les gendarmes.



Pour vous inscrire :

- Sur place - Rendez-vous à la brigade la plus proche,

- Sur internet - Il suffit de s’inscrire en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R43241

"Sur le terrain, avec le Smartphone Néogend, les gendarmes utilisent un outil cartographique dénommé OsmAnd qui permet, grâce à l'inscription, d'identifier chaque lieu inscrit via des points d'intérêts", explique la gendarmerie de La Réunion.

- Ne donnez pas envie aux cambrioleurs de passer chez vous -

Plusieurs moyens existent pour sécuriser son bien : installation de vidéoprotection, de grilles, de portes renforcées, d’un éclairage à détection ou encore d’une alarme. Mais quelques gestes simples peuvent aussi faire la différence :

- Ne pas annoncer vos dates de vacances sur vos réseaux sociaux.

- Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous. Un voisin ou un ami peut venir ouvrir et fermer les volets ;

- Ne cachez jamais vos clés à l’extérieur ;

- Ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, objets d'art et de valeur en lieu sûr après les avoir photographiés. - Évitez d’annoncer votre départ sur les réseaux sociaux ou via votre messagerie vocale ou mail d'absence ;

- Renvoyer, si c'est possible, les appels arrivant sur votre téléphone fixe vers votre numéro de portable

Le voisinage fait partie des "bonnes pratiques." Avoir un voisin auquel on fait confiance, c'est l'assurance d'avoir quelqu'un pour garder un œil sur votre logement lorsque vous êtes absent plusieurs jours ou semaines. Vous n'êtes pas obligé de lui donner vos clés mais vous pouvez faire en sorte qu'il s'assure qu'il n'y ait pas de comportements suspects.

- Et si vous êtes cambriolés -

Pour rappel, en cas de cambriolages, il est préconisé de ne rien toucher et de contacter immédiatement la police via le 17.

Il est également recommandé, avant de partir en vacances, de prendre en photo ses objets de valeur, de rassembler les factures... En cas de cambriolage, cela peut faciliter les démarches avec les assureurs. Tout en aidant la police à retrouver des objets qui peuvent être mis en vente sur des sites marchands.

Le vol avec effraction est un délit puni par le Code pénal : le vol commis avec une effraction, une escalade ou l'usage de fausses clés est passible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

En 2024, le ministère de l’Intérieur avait recensé plus de 220.000 cambriolages contre 139.250 en 2022. Soit un toutes les trois minutes en France.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]