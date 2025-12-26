Air Congo : faute d'escalier, les passagers doivent sauter de l'avion à au moins 3 mètres de hauteur

Sur le tarmac de l'aéroport de Kindu, en République démocratique du Congo, le 19 décembre 2025, alors que le Boeing 737-800 atterrit sans encombre, il manque les équipements pour les faire débarquer. Alors que la tension monte dans la cabine, certains voyageurs ouvrent une des portes de l'avion et décident de tout simplement sauter.

"Nous avons atterri normalement, puis plus rien. On avait l’impression d’avoir été oubliés", raconte un passager cité par des médias locaux, décrivant une atmosphère de fatigue, de confusion et de colère grandissante.

Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des agents aéroportuaires et des policiers observer la scène sans intervenir.

En l'absence d'escaliers mobiles pour faire débarquer les passagers, la règle veut que les toboggans de secours de l'appareil soient déployés. Selon les médias locaux, décision a été prise de ne pas le faire pour des raisons économiques et de temps d'immobilisation de l'avion au sol.

L'incident n'a pas fait de blessés mais une telle procédure est parfatement contraire aux règles de sécurité de l'aviation civile.

