En 2022, les entreprises réunionnaises ont augmenté leurs prix, pas leurs marges

Les entreprises réunionnaises ont-elles alimenté l'inflation de 2022 en augmentant leurs marges ? Non, selon la dernière étude de l'IEDOM réalisée à partir des données financières de 3 500 entreprises de La Réunion. Le taux de marge médian a même légèrement diminué, passant de 30,5 % à 28,5 % entre 2021 et 2022 dans un contexte de hausse marquée du cout des intrants.

- L’inflation des coûts pousse les prix de vente et les chiffres d’affaires à la hausse -

Les prix des matières premières et les coûts pour les entreprises ont fortement augmenté en 2022, en raison des conséquences de la situation sanitaire et de la guerre russe en Ukraine.

La hausse du coût total des intrants a atteint +40 % pour le secteur du tourisme, près de +20 % pour les secteurs des services aux entreprises, de l’industrie et de l’agriculture et pêche, +12 % pour la construction, +9 % pour le secteur du commerce et +6 % pour les autres services.

Dans ce contexte, les entreprises ont répercuté une partie de ces hausses de coûts au consommateur, dont le panier moyen, mesuré par l’inflation, a progressé de 3,6 % en 2022 après +1,4 % en 2021.

En conséquence, le chiffre d’affaires (CA) des entreprises augmente de 7,1 % en moyenne annuelle, après +8,6 % en 2021 et -3,7 % en 2020.

- En revanche, les marges des entreprises ont reculé -

Le niveau médian des marges des entreprises a reculé de 30,5 % à 28,5 %. La progression de leur valeur ajoutée a nettement ralenti en 2022 (+3,2 %, après +10,3 % en 2021), signe qu’elles ont absorbé une partie de la hausse des prix de leurs intrants.

Cette contraction du taux de marge est plus marquée dans les secteurs de l’industrie et du tourisme (respectivement -2,7 points de pourcentage et -2,5 points de pourcentage). Elle diminue également dans le commerce (commerce de gros baisse de -2,1 pp). Enfin, le taux de marge médian baisse dans la construction.

Dans ce contexte, la trésorerie des entreprises réunionnaises s’est dégradée sous l’effet de la hausse des coûts des intrants, le remboursement des PGE et le financement de stocks en hausse.