"Judith, chansons intimes", le spectacle musical joué au Bisik

Ce mardi 16 avril 2024, le Bisik a accueilli Léa Szkaradek et Youric Delacuvellerie pour jouer le spectacle musical "Judith, chansons intimes". "Un voyage intérieur et captivant qui a enchanté les spectateurs qui avaient fait le déplacement", note le Bisik, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Bisik)

"Judith, chansons intimes" c’est Léa Szkaradek et Youric Delacuvellerie à la guitare qui nous invite dans la vie tumultueuse de Judith, chanteuse de cabaret. Judith nous donne rendez-vous après un long voyage autour du monde pour nous partager son histoire, accompagnée d’un guitariste.



Entre fiction et réalité, l’humour s’invite et laisse place à une narration haletante pleine de rebondissements. Une aventure qui démarre en Belgique pour se terminer à La Réunion racontée par un personnage qui séduit par sa courageuse naïveté. Entre chaque épisode des chansons originales, français, créole, anglais et d’autres langues, chacune d’elle étant liée à un territoire et une rencontre.

Au fil de la soirée, les spectateurs ont ainsi suivi le parcours tumultueux de l’artiste à travers ses rêves, ses amours et ses déceptions.



Les chansons originales (certaines composées par Dominique Carrère, présent hier soir dans la salle), interprétées en français, créole, anglais et d'autres langues, ont transporté le public dans différents territoires, chacune étant associée à une rencontre significative. Entre fiction et réalité, l'humour a trouvé sa place et a contribué à une narration haletante, ponctuée de rebondissements inattendus.

Léa et Youric à la guitare ont su captiver l'auditoire avec leur talent musical et leur interprétation poignante, offrant une belle soirée à tous ceux qui était présent.

Merci à tous pour votre présence évidemment et aux artistes pour leurs talents. Merci à nos partenaires sans qui rien ne serait possible, à toute l’équipe du Bisik fidèle au poste et enfin à notre partenaire culinaires de la soirée, l’Association Culturelle de Labourdonnais !

Ce vendredi, le 19 avril, nous recevons Erika Lernot et son univers baigné de rythmes du monde et des Caraïbes, d’où elle est originaire et SѲL RѲSA un projet pop électro mené par Julien Mablouké, qui marie avec habileté les mélodies de la pop, la folktronica et la french touch.

Un rendez-vous qui éveillera vos sens et votre esprit. Un voyage du cœur pour une musique de l’âme que vous êtes invités à découvrir au Bisik.

- Vendredi 19 avril -

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place