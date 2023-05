À La Réunion, 5.700 personnes éloignées de l'emploi en voie de réinsertion

5.700 réunionnais ont bénéficié de l’insertion par l’activité économique (IAE) en 2022. Ce dispositif de l'État permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi, en raison de difficultés sociales ou professionnelles liées à l'âge, l'état de santé ou la précarité, de bénéficier d’un accompagnement renforcé qui vise à faciliter leur insertion par le biais de contrats de travail spécifiques. À l'occasion d'une réunion de présentation des résultats de l'année passée, de nouvelles perspectives pour 2023 ont été envisagées avec pour objectif le soutien des structures existantes et l’insertion des bénéficiaires dans le secteur marchand. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

Le comité régional de l’inclusion dans l’emploi s’est tenu ce 24 mai sous la présidence de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion. L’occasion de faire le bilan de l’année 2022 : 5 700 nouvelles personnes ont été accueillies dans 85 structures de l’insertion par l’activité économique (IAE) proposant des parcours associant travail, formation et un accompagnement adapté d’une durée maximale de 24 mois.

« Ces personnes, demandeurs d’emploi de longue durée et bénéficiaires des minimas sociaux, bénéficient d’un accompagnement personnalisé qui permet d’apporter des réponses concrètes à toutes les problématiques sociales rencontrées (logement, santé...) », précise le préfet de La Réunion.

Après une remise à niveau, la montée en compétence se fait de manière progressive en vue d’une inclusion durable. En 2022, plus de la moitié des personnes accueillies, soit 53%, ont bénéficié d’une sortie en emploi ou en formations certifiantes et qualifiantes.

Les moyens financiers mobilisés par l’État sur le territoire en faveur de l’insertion par l’activité économique sont en nette augmentation. Au titre du Pacte d’ambition, du plan Pétrel et de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, les crédits dédiés à La Réunion sont passés de 13,6 millions d’euros en 2019 à 24 millions d’euros en 2022. Depuis 2019, 2 000 personnes supplémentaires par an ont pu être accompagnées et 27 nouvelles structures d’insertion

ont conventionné, dont un doublement du nombre d’entreprises d’insertion.

Cette réunion a été l’occasion de présenter aux partenaires (collectivités locales, chambres consulaires, réseaux de l’Insertion par l’activité économique – IAE - et de l’Économie sociale et solidaire – ESS - ) la feuille de route de l’État pour l’année 2023, dont l’objectif est de soutenir les structures existantes, favoriser l’insertion des bénéficiaires dans le secteur marchand, passant ainsi d’une logique d’insertion vers une logique d’inclusion.