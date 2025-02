Obsèques, défi environnemental, Suède, Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 5 février 2025 : - Entre inhumation et crémation, à La Réunion mourir coûte cher - Défi : Sébastien Bilocq va gravir 60 fois le Piton des Neiges en ramassant les déchets sur les sentiers - Fusillade en Suède : une dizaine de morts dans un centre d'enseignement pour adultes - Saint-Denis : la commune investit 500.000 euros pour le Plan senior en action - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une atmosphère humide et une chaleur pesante (Photo www.imazpress.com)

Entre inhumation et crémation, à La Réunion mourir coûte cher

Être confronté au décès d’un proche est une épreuve difficile, souvent déchirante. Mais au-delà de la douleur, les familles réunionnaises doivent aussi faire face à des frais parfois exorbitants. Entre inhumation, crémation et concessions funéraires, le coût des obsèques peut atteindre plusieurs milliers d’euros, mettant certains ménages en difficulté. Si des aides existent, l'anticipation reste souvent un sujet tabou dans les familles.

Défi : Sébastien Bilocq va gravir 60 fois le Piton des Neiges en ramassant les déchets sur les sentiers

Réaliser 60 ascensions du Piton des Neiges en un an, soit 100.000 mètres de dénivelé positif en ramassant les déchets trouvés sur le parcours : c’est le défi que s’est fixé Sébastien Bilocq, un traileur-triathlète installé depuis 10 ans à La Réunion. Une manière comme une autre de combattre un des fléaux de notre île : la pollution de la nature.

Fusillade en Suède : une dizaine de morts dans un centre d'enseignement pour adultes

Un tireur a tué une "dizaine" de personnes mardi dans un centre d'enseignement pour adultes dans le centre de la Suède, le Premier ministre déplorant la "pire tuerie" de l'histoire du pays scandinave, sous le choc.

Saint-Denis : la commune investit 500.000 euros pour le Plan senior en action

"La ville de Saint-Denis continue de placer ses seniors au cœur de son action en lançant, cette année encore, une nouvelle édition du Plan seniors en action (PSA)" indique la mairie dionysienne. 500.000 euros ont été investis pour ces actions. "Avec toujours plus d'activités, d'innovation et de proximité, ce programme, conçu pour et avec nos aîné.e.s, incarne ainsi la volonté de la ville de favoriser le bien-être des plus sages de ses habitant.e.s" dit encore la commune.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une atmosphère humide et une chaleur pesante

Matante Rosina se réveille sous un temps calme et lumineux. Mais c'est bien le calme avant la (presque) tempête puisque au fil de la journée, les averses font leur apparition et deviennent modérées à localement fortes dans les Hauts de l'ouest et du sud-ouest. Une pluie qui n’atténuera pas les 35 degrés ressentis sur les plages et même les 30 degrés tout là-haut à Cilaos.