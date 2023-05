"Rendez-vous aux jardins" de La Réunion du 2 au 4 juin

Du 2 au 4 juin 2023, à La Réunion, ont lieu les "Rendez-vous aux jardins". Le thème cette année, "Les musiques du jardin". Ce thème a été choisi pour la 20ème édition de cette manifestation nationale organisée par le ministère de la Culture (Photo: lsy/www.imazpress.com)

Il met en scène l’environnement sonore des jardins : chants d’oiseaux, cris d’animaux, tumulte des eaux, murmure du vent, bruissement des plantes, etc.

Venez visiter les jardins de La Réunion du vendredi 2 au dimanche 4 juin 2023 : plus d’une dizaine de jardins, publics et privés, ouvrent leurs portes pour partager des animations culturelles et pédagogiques avec des démonstrations, prestations musicales, spectacles, expositions, parcours contés...

Le programme offre un véritable voyage du nord au sud de l’île, notamment :

- Le FRAC avec les artistes Sabine Deglise pour une visite contée et chantée du jardin

collection et Tatiana Patchama pour une visite du jardin d’artiste ;

- Le jardin de l’État avec "Vibrotanica, nout plant i chant" : l’artiste J3ZZ, Jérôme Li-Thiao-Té nous initie aux techniques de la captation des vibrations des plantes ;

- Le Jardin Palmahoutoff pour la visite commentée de la plus importante collection de palmiers ;

- Et d’autres sites avec un parcours riche en découvertes alliant la connaissance des patrimoines riches en traditions, tels que le circuit botanique « métissage végétal », le jardin créole, le jardin de la maison des gouverneurs ; la connaissance des plantes, des chants

d’oiseaux, la tisanerie...

Tous les événements et informations sur : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/programme