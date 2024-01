Belal, alerte violette, centre d'hébergements et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 15 janvier 2024 : - Cyclone Belal : l'alerte violette sera activée à 6h ce lundi - Alerte violette : plus personne ne sort ! - Cyclone Belal : les numéros d’urgence et les centres d’hébergement par commune - "Belal va marquer l’histoire des cyclones à La Réunion", annonce Météo France - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée à rester chez soi

Cyclone Belal : l'alerte violette sera activée à 6h ce lundi

À compter de ce lundi 15 janvier, 6 heures, La Réunion passe à l'alerte violette, en raison de l'intensification de Belal. Toute la population restera confinée jusqu'à nouvel ordre, le temps pour le cyclone de s'éloigner de l'île. Ce lundi matin, le système est positionné à 120 km des côtes. Le cyclone tropical Belal s'est intensifié cette nuit et s'approche de l'île de La Réunion par le nord-ouest. Selon les dernières prévisions de Météo France, l’œil du cyclone devrait directement impacter et traverser l'île ce lundi avec des vents extrêmes. Impacts majeurs attendus : des vents dévastateurs (autour de 200 km/h sur les bas, 250 km/h sur les hauts habités et plus de 250 km/h sur les plus hauts sommets), une houle cyclonique grosse (vagues moyennes autour des 8m, les plus hautes proches de 12-15m) et des cumuls de pluies très importants sont attendues en journée de lundi. Un cyclone qui "va marquer l'histoire cyclonique de l'île" notent les météorologues.

Alerte violette : plus personne ne sort !

Le préfet de La Réunion déclenchera le niveau d’alerte violette, le plus haut niveau, à partir de 6h du matin ce lundi 15 janvier et jusqu’à nouvel ordre. Cet horaire pourra être modifié si les conditions météorologiques évoluent. Cela implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre.

Cyclone Belal : les numéros d’urgence et les centres d’hébergement par commune

Le cyclone Belal poursuit actuellement son intensification avant son passage au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi et lundi. Alors que l'île a été placé en alerte orange cyclonique, certaines communes ont mis en place des centres d'hébergement et des numéros d'urgence.

"Belal va marquer l’histoire des cyclones à La Réunion", annonce Météo France

Depuis 19h, ce samedi 13 janvier 2024,La Réunion est placée en alerte orange cyclonique. Une décision en raison de la menace représentée par le cyclone Belal. À 7h ce dimanche, le système se situait à 340 km au nord - ouest des côtes réunionnaises. Il se déplaçait à 13 km/h, le long d'une trajectoire sud-sud-ouest qui le rapproche toujours plus de nos terres. "Un système qui commence à devenir dangereux et est encore prévu de s'intensifier pour les prochaines heures", note Météo France.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée à rester chez soi

