Pétition, Gaza, pont de la Providence et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 20 mars 2023 : - "Non à la délinquance venue de Mayotte" : la pétition de tous les (dangereux) amalgames - Négociations pour une trêve à Gaza, au bord de la famine - Saint-Denis : le pont de la Providence fait peau neuve - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie matinale dans l'est, soleil ailleurs

"Non à la délinquance venue de Mayotte" : la pétition de tous les (dangereux) amalgames

Ce lundi 18 mars 2024, les rédactions de l'île ont reçu une invitation à signer une pétition dénommée "Vive le vivre-ensemble, non à la délinquance venue de Mayotte à La Réunion". Lancée le matin même, elle a déjà réuni près de 600 signatures. Mais entre propositions illégales, commentaires racistes et stigmatisation, ce collectif qui veut "simplement exprimer un ras-le-bol" face à "une violence imposée" semble se perdre dans les amalgames.

Négociations pour une trêve à Gaza, au bord de la famine

Les efforts des médiateurs se sont encore intensifiés mardi pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza assiégée, où la famine guette des centaines de milliers de Palestiniens après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas.

Saint-Denis : le pont de la Providence fait peau neuve

La deuxième phase des travaux de réhabilitation du pont de la Providence à Saint-Denis ont commencé. "Il s’agit d’une étape cruciale qui impactera les quartiers aux alentours dès le 21 mars 2024. La circulation se fera en alternat pendant les quatre mois à venir" indique la mairie dionysienne ce mardi 19 mars 2024. C'est la première fois que des travaux d’une telle envergure sont lancés sur cet ouvrage

Opération coup de prop' sur le front de mer de Saint-Denis

Ce dimanche 24 mars 2024, l'association PropRéunion organise une opération coup de prop' sur le front de mer de Saint-Denis de 8h30 à 12h00. L'objectif de cette opération : collecter les déchets avant qu'ils n'atteignent la mer. Le rendez-vous est donné face à la cité des arts, équipé de casquette et gants.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pluie matinale dans l'est, soleil ailleurs

Ce mercredi 20 mars 2024, Matante Rosina sent l'odeur de la pluie dans l'est. Effectivement en ouvrant la fenêtre de sa chambre, elle voit un ciel bien gris et les gouttes s'écraser sur sa pelouse. Ailleurs, le soleil brille et le ciel se voile progressivement dans les hauteurs. Les températures sont identiques à celles de la veille.