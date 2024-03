Légumes, Frédéric Mitterrand, Ousanousava, CCAS et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 22 mars 2023 : - Changement de menu, augmentation des prix ou boycott : les professionnels s'adaptent au coût des légumes - Décès de l'ex-ministre de la Culture et homme de télévision Frédéric Mitterrand - Ousanousava en version symphonique à Saint-Denis, au Tampon et à Saint-Benoît - La pa Météo France i di, sé zot i di - La côte sous le soleil

Changement de menu, augmentation des prix ou boycott : les professionnels s'adaptent au coût des légumes

Après le passage du cyclone Belal 15 janvier 2024, le prix des fruits et légumes s'est envlée à La Réunion. Depuis, ils peinent à redescendre. Une situation qui force les restaurateurs à s'adapter. Changements de menu ou augmentation des prix, chacun a sa stratégie. Certains primeurs ont même décidé de ne plus vendre certains fruits et légumes.

Décès de l'ex-ministre de la Culture et homme de télévision Frédéric Mitterrand

Ancien ministre de la Culture et homme de télévision, Frédéric Mitterrand est décédé jeudi à son domicile parisien à l'âge de 76 ans, après une lutte de "plusieurs mois contre un cancer agressif", a annoncé sa famille à l'AFP.

Ousanousava en version symphonique à Saint-Denis, au Tampon et à Saint-Benoît

Christine Salem, Maya Kamaty, Tine Poppy, Davy Sicard, Thierry Gauliris… tous se sont prêtés à l’exercice de revisiter leur répertoire en mode symphonique avec l’Orchestre de la Région Réunion. C’est à présent au tour de Bernard Joron à qui le CRR délivre sa célèbre carte blanche pour nous enchanter tout au long de ce week-end

Saint-Denis : le CCAS se mobilise pour des consultations au plus près des usagers

Ce jeudi 21 mars 2024, le CCAS (centre communal, d'action sociale) de la ville de Saint-Denis organise sa cinquième édition du "jeudi accès aux droits", une manière d'aider les usagers dans le besoin à réaliser des démarches administratives et apporter son aide en général. L'occasion d'apporter une réponse collective aux besoins des habitants de Domenjod avec cinq caravanes de services sociaux présentes pour l'occasion

La pa Météo France i di, sé zot i di - La côte sous le soleil

Dès que Matante Rosina ouvre la fenêtre de sa chambre, le soleil envahit la pièce. Ce ciel bleu la met de bonne humeur ce vendredi 22 mars 2024. Plus à l'est, des petites averses sont possibles. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les hauteurs de l'île et des averses sont prévues surtout dans les Hauts du sud et de l'ouest. Côté température, elles sont stables.