Dès que Matante Rosina ouvre la fenêtre de sa chambre, le soleil envahit la pièce. Ce ciel bleu la met de bonne humeur ce vendredi 22 mars 2024. Plus à l'est, des petites averses sont possibles. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les hauteurs de l'île et des averses sont prévues surtout dans les Hauts du sud et de l'ouest. Côté température, elles sont stables. (photo sly/www.imazpress.com)