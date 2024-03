Russie, CGTR, délinquance, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 23 mars 2023 : - Russie : au moins 40 morts dans une attaque armée revendiquée par l'Etat islamique - CGTR : un congrès extraordinaire pour désigner un secrétaire général - Saint-Denis : intensification des opérations de police contre la délinquance - Rétro : VMAC, radiers, pétition, EDF et légumes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Russie : au moins 40 morts dans une attaque armée revendiquée par l'Etat islamique

Au moins 40 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées vendredi soir dans une attaque armée suivie d'un énorme incendie dans une salle de concert en banlieue de Moscou, qui a été revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

CGTR : un congrès extraordinaire pour désigner un secrétaire général

Après avoir validé le 13 janvier 2024 la composition de son Bureau confédéral, avec à sa tête Jacky Balmine, la Confédération générale du travail à La Réunion (CGTR) tient ce samedi 23 mars, à Saint-Denis, un congrès extraordinaire pour valider sa composition. Après plusieurs mois de tumulte, le syndicat historique semble avoir retrouvé un semblant de stabilité

Saint-Denis : intensification des opérations de police contre la délinquance

Ce vendredi 22 mars 2024, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) s'est tenu en présence de Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, et des autorités judiciaires et policières. Cette réunion a été organisée en réponse aux récentes violences urbaines survenues ces dernières semaines. À l'issue de cette rencontre, le préfet et la maire de Saint-Denis ont annoncé une réponse à la fois sécuritaire et préventive

Rétro : VMAC, radiers, pétition, EDF et légumes

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2024

• Lundi 18 mars - VMAC : un produit en vente libre et pourtant potentiellement dangereux selon les professionnels de santé

• Mardi 19 mars - Double objectif pour un vaste chantier : détruire 78 radiers, construire 78 nouveaux ouvrages

• Mercredi 20 mars - "Non à la délinquance venue de Mayotte" : la pétition de tous les (dangereux) amalgames

• Jeudi 21 mars - EDF : l'impossible enfouissement de la totalité du réseau électrique

• Vendredi 22 mars - Les fruits et légumes sont (trop) chers : des commerçants refusent de les vendre

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un matin ensoleillé

Ce samedi 23 mars 2024, le jour se lève avec un soleil prédominant. Matante Rosina regarde plus loin vers l'est, elle y voit pas mal de nuages et aussi quelques averses. au fur et à mesure que la journée avance, les nuages se forment et se développent dans l'intérieur de l'île et laissent échapper de bonnes pluies surtout dans les hauts du sud.