Garance, alerte rouge, hébergement, Saint-Denis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 28 février 2025 : - Vents destructeurs, fortes pluies et grosse houle : Garance met La Réunion en alerte rouge - Alerte rouge cyclonique : "Je me confine pour ne courir aucun risque" - Cyclone Garance : la liste des numéros d’urgence et des centres d’hébergement commune par commune - Saint-Denis : plus d'une centaine de personnes dans les centres d'hébergement - La pa météo France i di, sé zot i di - La Réunion en alerte rouge (Photo www.imazpress.com)

Vents destructeurs, fortes pluies et grosse houle : Garance met La Réunion en alerte rouge

Ce vendredi 28 février 2025 La Réunion se réveille en alerte rouge. Le confinement total de la population a été déclenchée jeudi à 19h par le préfet Patrice Latron. Cette décision a été prise pour faire face à l'arrivée du cyclone tropical intense Garance. Le système qualifié de "dangereux" par Météo France devrait passer directement sur l'île ce vendredi matin. Les météorologues préviennent que Garance sera alors à son "paroxysme", "avec des vents destructeurs, de fortes précipitations et un état de mer dangereux".

Alerte rouge cyclonique : "Je me confine pour ne courir aucun risque"

Le cyclone tropical Garance se situe à moins de 200 km au nord de La Réunion. L'alerte rouge a été décrétée ce jeudi 27 février 2025 à 19 heures. L’impact sur La Réunion est prévu d’intervenir en matinée de vendredi, a minima au stade de cyclone tropical.

Cyclone Garance : la liste des numéros d’urgence et des centres d’hébergement commune par commune

Ce vendredi 28 févr 2025, le cyclone Garance se rapproche de la Réunion. L'alerte rouge est déclenchée depuis 19 heures ce jeudi. Afin d’accueillir tous ceux qui en ont besoin, la préfecture a recensé les centres d'hébergements d'urgence.

Saint-Denis : plus d'une centaine de personnes dans les centres d'hébergement

À Saint-Denis, à l'approche de Garance, à 4h49, 111 personnes ont été accueillies dans les différents centres d'hébergement du chef-lieu.

La pa météo France i di, sé zot i di - La Réunion en alerte rouge

Ce vendredi 28 février 2025, Matante Rosina reste enfermée puisque nous sommes en alerte rouge. Elle entend le vent souffler et la pluie sur la tôle de sa case. Elle ne peut pas voir dehors. Garance est de plus en plus proche. Matante Rosina vous demande de ne pas sortir du tout de chez vous et de lire Imaz Press pour suivre l'évolution de la météo.