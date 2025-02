Vents destructeurs, fortes pluies et grosse houle : Garance met La Réunion en alerte rouge

"Garance est un cyclone tropical intense, un phénomène cyclonique très compact et dangereux", indique Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France.

Un système dont le "paroxysme est attendu dans la matinée de ce vendredi avec un passage au plus près, notamment avec le mur de l'oeil".

Des rafales de l'ordre de 180 à 200 km/h sont possibles, "avec un pic d'intensité lors du passage du mur de l'oeil", prévient Céline Jauffret.

Ce vendredi 28 février 2025, "le temps sera très dégradé". "Les conditions pourraient être dangereuses", lance le préfet de La Réunion. Concernant la houle, "des vagues de 7 à 9 mètres sont attendues dans la matinée".

Cet après-midi, "lorsque l'oeil va s'éloigner, on passera dans la partie arrière qui restera dangereuse avec des vents qui vont tourner mais resteront violents avec des rafales à 150km/h, avant une baisse graduelle dans l'après-midi", prévient Météo France.

Le préfet ajoute que "lors du passage de l'oeil, ça va se traduire par un retour au calme donc attention, car après les éléments vont de nouveau se déchainer. Tant que l'alerte rouge n'est pas levée, restez chez vous".

L'alerte rouge ne sera levée "que dès que j'aurais la certitude qu'il n'y a plus de risque pour permettre aux forces de l'ordre et aux agents des routes de faire les reconnaissances", prévient Patrice Latron.

En fonction des éléments et de la vitesse du vent "je pourrais être amené à déclencher l'alerte violette, ce qui signifie que personne ne peut circuler sur l'île, pas même les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers et les ambulances".

- Les côtes nord-est, est, nord-ouest et nord en vigilance rouge vagues-submersion -

Cette vigilance est pour l'heure annoncée jusqu'à vendredi 17 heures selon Météo France.

- La Réunion toujours en alerte rouge -

La Réunion est passée en alerte rouge ce jeudi 27 février à 19 heures. Au déclenchement du confinement général et lors du passage du cyclone, il est important pour sa sécurité de suivre ces recommandations.

"Cette mesure est indispensable", lance le préfet de La Réunion. Il l'annonce, "ce confinement pourra durer un certain temps car Garance a une vitesse lente", dit-il.

- Ne pas sortir ;

- S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

- Rester calme, ne pas paniquer ;

- N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

- Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

- Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

- Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit...) ;

- Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

- Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile : noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).

Activation de la Cellule d'information du public accessible au 09 70 80 90 40. Pour toute question liée à la crise cyclonique.

- Les centres d’hébergement et des centres de vie sont ouverts -

Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter vers un centre d’hébergement.

Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs dispositifs médicaux, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie.

Les centres d’hébergement et centres de vie seront ouverts au plus tard 3h avant le début de l’alerte rouge, soit à 16h. Retrouvez la liste des centres de vie et d’hébergement sur le site de la préfecture : https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Cyclone-Garance/Les-centres-d-hebergement.

- L’alerte rouge se prolongera le temps des reconnaissances post-cyclone -

L’alerte rouge qui impose le confinement de la population vise à la protéger le temps du passage du météore.

Le cyclone, en cours de progression, peut affecter différentes parties de l’île. Il ne faut donc pas penser qu’un calme relatif implique la fin du danger. Attention également à l’œil du cyclone, qui donne l’impression d’un temps calme, avant une possible nouvelle dégradation forte.

En cours d’épisode, l’alerte violette peut être déclenchée par le préfet de La Réunion, avec pour conséquences le confinement également des forces de secours et de sécurité.

Après le passage du cyclone, l’ensemble des services concourant à la gestion de crise procéderont aux reconnaissances. Le confinement, et donc l’alerte rouge, ne sera levée que lorsque les conditions de sécurité seront assurées.

- Plusieurs routes fermées à la circulation -

La tempête tropicale Garance se rapproche de la Réunion.

- Route de Cilaos : sur la RN1005, l’accès au radier d’Ilet Furcy sera fermé à la circulation dès 18h ce jeudi 27 février 2025 et ce jusqu’à nouvel ordre. Une déviation sera mise en place par Ilet Rond.

- Cap Lahoussaye : sur la RN1A à Saint Paul, route des plages, dans le secteur du Cap Lahoussaye, en prévision du passage du météore Garance et de l’alerte rouge déclenchée à 19h, la circulation sera interdite à partir de 18h30 jusqu’à nouvel ordre.

- Route du Littoral : un basculement de la circulation sur les voies côté montagne pourra être effectué en cas de renforcement de la houle, et ainsi reporter l’horaire de fermeture. En prévision de ce basculement, la circulation se fera sur une voie dans le sens La Possession/Saint Denis en fin de matinée.

- Saint-Paul : la route départementale 5 sera fermée au niveau du passage inférieur sous la RN1, à compter du 27 février à partir

de 16h et ce, jusqu’à la fin de la menace cyclonique et la levée de la phase de sauvegarde par le Préfet de La Réunion.

- L’aéroport Roland-Garros fermé jusqu'à nouvel ordre -

En raison de la dégradation des conditions météorologiques, l’aéroport La Réunion Roland Garros a fermé ses portes ce jeudi 27 février 2025 à 10h30.

L'aéroport attends des nouvelles de la Préfécture et de Météo France pour prévoir l'ouverture prochaine.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com