Forte tempête Garance : l’aéroport fermera ses portes ce jeudi à 10h30

En raison de la dégradation des conditions météorologiques attendue à partir de demain, la société aéroportuaire informe les passagers que l’aéroport La Réunion Roland Garros fermera ses portes ce jeudi 27 février 2025 à 10h30. En anticipation, l'aéroport accueillera les voyageurs dès 5 heures afin de faciliter le départ dans la matinée, comme il est indiqué dans le communiqué publié ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les passagers sont invités à vérifier l’état de leur vol auprès de leur compagnie aérienne et à suivre les communications officielles pour toute mise à jour.

Les équipes de l’aéroport La Réunion Roland Garros sont pleinement mobilisées auprès des compagnies aériennes et de l’ensemble de ses partenaires, en coordination avec services de la Préfecture et de l’Aviation Civile pour garantir la sécurité des opérations aériennes et des passagers.