Garance : face à la menace "sérieuse", La Réunion en alerte orange dès 14 heures ce mercredi

Face à la "menace" Garance, La Réunion passera en alerte orange dès 14 heures ce mercredi 26 février 2025 a annoncé la préfecture lors d'un point presse. C'est en raison de l'approche de ce système que la décision a été prise. À 22h28 ce mardi, la tempête tropicale modérée se situait à 445 km au nord-ouest de La Réunion. Elle se déplace à 9 km/h en suivant une trajectoire est-nord-est, à 9 km/h. et devrait passer au plus près de La Réunion ce jeudi à environ 50km au stade de cyclone tropical. L’alerte rouge pourrait être déclenchée jeudi, indique la préfecture. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Concernant La Réunion, une influence directe sur le temps est attendue à partir de la fin de nuit de mercredi à jeudi jusqu'en journée de vendredi.

"Si la distance de passage au plus près reste à préciser (un peu plus de 48h du passage au plus près), il est très probable que celle-ci soit suffisamment faible (moins de 70 km) pour qu'une dégradation très significative des conditions météorologiques en termes de fortes pluies, rafales de vents et état de la mer se produise, sur tout ou partie de l’île", indique Météo France.

Ce système devrait passer au plus près de La Réunion en journée de jeudi ou la nuit suivante, indique Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien.

"C'est une menace importante et sérieuse pour La Réunion", prévient la directrice de Météo France Océan indien.

Lire aussi - Future Garance : le système stagne, la dépression à 475 km de La Réunion

- L'alerte orange déclenchée ce mercredi à 14 heures -

La Réunion sera en alerte orange dès 14h ce mercredi 26 février 2025, annonce la préfecture.

Ce stade d’alerte a pour conséquences principales la fermeture des établissements scolaires, crèches et accueils collectifs de mineurs.

Ces établissements fermeront donc ce mercredi en début d’après-midi.

Selon Laurent Lenoble, le sous-préfet, "il y a une forte probabilité que les établissements scolaires restent fermés jusqu'à vendredi".

L'activité portuaire cessera ce mercredi sur terre et mer.

Concernant l'aéroport, "il est trop tôt pour annoncer sa fermeture ou un changement des vols".

Il vise également à inciter les Réunionnais à mettre en sécurité ses biens. Le préfet de La Réunion invite la population à protéger ses locaux d’entreprises, ses chantiers, son habitation.

Bien que la vie économique ne s’interrompe pas avec l’alerte orange, les employeurs sont invités à privilégier le recours au télétravail, à limiter les déplacements de leurs collaborateurs et à adapter les horaires de travail si nécessaire. Écoutez Laurent Lenoble, sous-préfet de La Réunion.

Suivre les recommandations :

Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France et des communiqués de la préfecture, via leurs sites internet, leurs réseaux sociaux et les médias ;

Vérifier et protéger ses locaux :

- Consolider et protéger les ouvertures, et notamment les fenêtres (volets, planches…) ;

- Au besoin, coller de grandes bandes d'adhésif en croix sur les vitres ;

- Mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent ;

- Préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène ;

- Faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir ;

- Mettre les animaux à l'abri ;

- Mettre à l’abri et hors d’eau les documents administratifs et d’identité ;

- Garer son véhicule dans un endroit protégé et faire le plein.

Vérifier et constituer ses réserves de nourriture et d’eau potable pour les jours à venir : En prévision d'éventuelles coupures d'eau, se doter de jerricans et récipients propres, constitués de matériaux à contact alimentaire et n'ayant pas contenu de produits toxiques ou dangereux, prévoir un réchaud de camping ;

S’assurer de disposer d’une lampe et d’une radio à piles, et de piles de rechange en nombre suffisant ;

Constituer et vérifier son kit d’urgence, composez d’une trousse médicale, du double des clés, des papiers d’identité et d’assurance, etc.

Ne pas s’exposer et limiter ses déplacements en évitant de sortir dès que les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises. Les événements prévus en extérieurs doivent être annulés à partir de l’alerte orange, si les conditions météorologiques s’annoncent trop dangereuses.

Noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).

Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile : noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).

Lire aussi - Tempête tropicale Garance : La Réunion en alerte orange dès 14 heures ce mercredi

- Aéroport Roland-Garros : les vols du mercredi 25 avancés et modifiés -

En vue du passage du cyclone Garance, la Société Aéroportuaire informe les passagers qui doivent voyager mercredi et jeudi au départ de La Réunion ou à l’arrivée, que le programme des vols de la journée du 25 février 2025 a été modifié et avancé.

Pour toute information sur les modifications des horaires des vols, nous recommandons aux passagers de se rapprocher de leur compagnie aérienne ou de leur agence de voyage.

• Retrouver les horaires des vols en temps réel sur le site internet https://www.reunion.aeroport.fr/

• ou en composant le numéro du répondeur des mouvements aériens au 0262 28 16 16.

- Une alerte rouge pas écartée ce jeudi -

Le sous-préfet n'exclut pas un passage en alerte rouge jeudi "mais les données restent à affiner", indique la préfecture.

"L'idée est d'être le plus transparent sur ce que l’on sait. On donnera toutes les informations en temps réel car ce système va rencontrer des conditions favorables à son intensification demain et la nuit prochaine. Il peut s’intensifier très rapidement."