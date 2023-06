103 ans pour Marie-Anéa Técher

Marie-Anéa Técher, a célébré ce dimanche avec ses proches, son 103ème anniversaire. Elle est née le 05 juin 1920 à la Chaloupe Saint-Leu. Voici le communiqué de la ville de Saint-Leu.

Dans sa petite maison familiale, joliment décorée pour l'occasion, elle a ouvert ses souvenirs avec une grande sérénité : une vie de labeur dans la plantation de géranium et de légumes, des liens familiaux sacrés et beaucoup de bonheur avec son mari et leurs trois enfants, malgré une vie pas toujours facile.



Marie-Anéa était aussi une couturière reconnue pour ses créations vestimentaires de qualité. Elle confectionnait également des chapeaux à partir des tiges de chouchous.



Aujourd'hui, Marie-Anéa a 7 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Une descendance qui brille aujourd'hui, faisant écho à l'héritage qu'elle a transmis. Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu et Marie Alexandre, élue déléguée aux séniors, sont venus saluer cette belle dame souriante et au regard très doux.



Selon elle, le secret de sa longévité c'est une vie active et la reconnaissance de son entourage qui vient la visiter très régulièrement.