À la une de ce vendredi : des letchis exceptionnels,, opération "tranquillité vacances", frappes meurtrières au Nigeria, Dodo Trail 2026, trafic de stupéfiants et météo

Ils fleurissent sur nos tables en cette période de fêtes de fin d'année. Les letchis offrent une saison 2025 particulièrement exceptionnelle. Le cyclone Garance et les dégâts causés dans les vergers n'aura pas eu leur peau rouge. Au contraire, les conditions climatiques et un hiver austral plus frais auront fait le plus grand bien aux pieds de letchis. Vendus entre 2,5 et 3 euros le kilo, le petit fruit rouge a de quoi ravir les clients. L'année passée, le letchi n'était pas descendu en-dessous des six euros le kilo.

Toutes les 2 minutes et 24 secondes en France, un logement ou local professionnel est victime d'un cambriolage. À l’approche des congés estivaux, il est essentiel de rappeler les bons gestes pour limiter les risques de cambriolages. Le dispositif "Tranquillité Vacances", permet aux forces de l'ordre de surveiller gratuitement les habitations et locaux commerciaux laissés inoccupés pendant les vacances.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi que les États-Unis avaient mené de "nombreuses" frappes meurtrières contre l’État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, et promis de nouvelles attaques si l’organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays.

Les 4 et 11 juillet 2026, près de 3.000 coureurs de La Réunion sont attendus à Maurice pour relever l’un des défis trail les plus emblématiques de la région. Pour les traileurs, l’appel de l’océan Indien est lancé. Les inscriptions au Dodo Trail 2026 sont ouvertes.

Le 9 décembre 2025, à la suite d’un renseignement ciblé, les enquêteurs ont engagé une enquête approfondie qui a permis de mettre fin à un important trafic de stupéfiants et de produits de contrefaçon entre l'Hexagone et La Réunion. Menée entre les différents services, cette enquête a permis de remonter une filière organisée jusqu’en Seine-Saint-Denis. Les investigations ont conduit à l’interpellation des deux principaux suspects sur le territoire réunionnais.

Matante Rosina prévoit une journée pluvieuse pour l'Est de l’île, du littoral jusqu'aux plaines et au Volcan ce vendredi 26 décembre 2026. La pluie pourrait s'inviter dans l'ouest aussi, au fil de l'après-midi. La chaleur estivale, elle aussi, sera au rendez-vous.