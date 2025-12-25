À retenir ce soir : circulation alternée à Salazie, saison 2026 au Kabardock, chercheur Laurent Vinatier, blocages d'agriculteurs et trafic démantelé

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 25 décembre 2025 : - Salazie : circulation alternée suite à un éboulis - Port : le Kabardock présente sa saison 2026 - La Russie a fait une "proposition" à la France sur le chercheur emprisonné Laurent Vinatier - Des blocages d'agriculteurs toujours en place dans le Sud-Ouest - Un trafic de stupéfiants et de contrefaçons démantelé entre l'Hexagone et La Réunion

(Actualisé) Le Conseil Départemental informe que sur la RD48 Route de Salazie, suite à l'éboulis qui s’est produit au PR14, la route est ouverte à la circulation par alternat ce jeudi 25 décembre 2025

Port : le Kabardock présente sa saison 2026 La nouvelle saison du Karbadock se tiendra de février à juin 2026. Des artistes locaux et internationaux seront au rendez-vous. La programmation est déjà disponible. Nous partageons une publication de la municipalité du Port.

La Russie a fait une "proposition" à la France sur le chercheur emprisonné Laurent Vinatier La Russie a annoncé jeudi avoir fait une "proposition" à la France concernant l'affaire du chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie depuis juin 2024 et qui pourrait être jugé pour "espionnage". Des blocages d'agriculteurs toujours en place dans le Sud-Ouest Des agriculteurs bloquaient toujours plusieurs routes et autoroutes du Sud-Ouest jeudi matin, après avoir organisé des réveillons de Noël sur certains des barrages érigés il y a plus de 10 jours pour protester contre la gestion gouvernementale de la dermatose bovine.

Le 9 décembre 2025, à la suite d’un renseignement ciblé, les enquêteurs ont engagé une enquête approfondie qui a permis de mettre fin à un important trafic de stupéfiants et de produits de contrefaçon entre l'Hexagone et La Réunion. Menée entre les différents services, cette enquête a permis de remonter une filière organisée jusqu’en Seine-Saint-Denis. Les investigations ont conduit à l’interpellation des deux principaux suspects sur le territoire réunionnais.