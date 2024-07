17 agents de sûreté dont deux équipes cynotechniques réunionnaises en renfort à Paris

Les entreprises responsables de la sureté des aéroports parisiens ont sollicité des équipes cynotechniques réunionnaises pour renforcer leur personnel à Orly pendant les Jeux olympiques. Deux équipes spécialisées dans la recherche et la détection d’explosifs, ainsi que 15 agents de sûreté réunionnais, ont rejoint l'Hexagone à la fin du mois de juillet. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Une équipe cynotechnique désigne l’association homme(s)-chien(s). L’homme et le chien sont formés par des moniteurs certifiés en “sécurité civile”. Fin juillet, Athéna, et Thanos, deux malinois, accompagnés de leurs maîtres respectivement, Fabien Damour et Jeyson Moutounaick, se sont envolés pour l'Hexagone. Leur présence vise à sécuriser l’aéroport d’Orly face à l’afflux de passagers dans le cadre des Jeux olympiques de Paris. Ils reviendront à la fin du mois d’août.

À La Réunion, une seule société privée, RAS dispose d’équipes cynotechniques (au nombre de cinq). C’est également la seule société privée des DROM à offrir ce service. Chaque année, ces équipes suivent des formations en hexagone afin de maintenir un haut niveau de qualification.

L’éducation des chiens débute dès l'âge de trois mois et doit être continue, régulière, et adaptée aux capacités et au rythme de chaque chiot. Les équipes homme-chien participent à des sessions d'entraînement régulières, obligatoires, et supervisées par des instructeurs spécialisés dans la recherche en détection et recherche d’explosifs. Ces instructeurs veillent à ce que le chien accepte sans contrainte les différents exercices.

Aujourd’hui particulièrement les équipes cynotechniques de RAS, dont les compétences sont reconnues et appréciées dans les aéroports parisiens, sont régulièrement appelées en renfort lors des grands événements nationaux.