80 lycéens briefés par la section de La Réunion des anciens de Sciences Po Paris

Ce mercredi 3 mai 2023 à la Cité des Arts de Saint-Denis, la section de La Réunion des Alumni de Sciences Po Paris a donné rendez-vous aux lycéens des 7 établissements conventionnés de l’île dans le cadre de la préparation au concours d’entrée de la prestigieuse école parisienne. Nous publions ci-dessous le communiqué de Science-Po Alumni. (Photo : Science-Po Alumni)

La section locale des Alumni de Sciences Po Paris, présidé par Guillaume Govindin Ramassamy, regroupe les diplômés de Sciences Po Paris, c’est-à-dire les Alumni ou plus communément appelés les anciens.



Cet évènement a réuni plus de 80 lycéens accompagnés de leurs professeurs référents qui les accompagnent tout au long de leur préparation entre la première et la terminale au lycée. Ils ont pu échanger avec les Alumni et se rendre compte de la diversité des profils, des opportunités et des perspectives proposées par cette belle Maison qu’est Sciences Po Paris.



Le Président de la section locale, Guillaume Govindin Ramassamy, a rappelé l’importance de ces rencontres qui permettent aux lycéens de bénéficier de conseils et de se projeter dans leur futur parcours professionnel. A La Réunion, de nombreux établissements sont en éducation prioritaire et la lutte contre l’autocensure est un vrai combat.



Les élèves présents ont pu compter sur l’expérience de :

- M. Abdoullah Lala, Président d’honneur et fondateur de la section locale ;

- M. Laurent Bien, Directeur du CHOR et de l’EPSMR ;

- Mme Martine Nourry, consultante indépendante et formatrice ;

- Mme Sophie Massot, Ethnologue et Docteur en Science Politique ;

- M. Thomas Clopin, Coordonnateur Budget Participatif.



"Le concours d’entrée à Sciences Po Paris est sélectif et les conventions d’éducation prioritaires sont une aubaine pour nos lycéens qui sont issus de milieux défavorisés, modestes et scolarisés en éducation prioritaire ; ils ont la possibilité de suivre des ateliers de préparation toute l’année avec pour ambition finale d’intégrer Sciences Po Paris.



Cet échange était pour nous une occasion de rappeler les valeurs de l’école et de la méritocratie Républicaine prônées par cette belle institution. Sciences Po ne cherche pas que d’excellents profils, ils sont aussi en quête de jeunes engagés dans la vie civile, associative et sportive. Nous n’avons pas manqué de rappeler aux jeunes qu’il faut mettre en exergue leur identité, leur histoire singulière, la multiculturalité locale qui fait d’eux déjà de futurs étudiants uniques", a témoigné Guillaume Govindin Ramassamy, Président de la section locale de Sciences Po Paris.