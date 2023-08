Voies de gauche et de droite neutralisées (actualisé)

Ce vendredi 25 août 2023, un accident impliquant trois véhicules (deux fourgons et un véhicule légers) a eu lieu dans le sens Ouest-Nord sur la Nouvelle route du Littoral. Les voies de droite et de gauche sont neutralisées. Les véhicules circulant seulement sur la voie des bus. On compte dix kilomètres d'embouteillages. Les dépanneurs sont sur place (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)