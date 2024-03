CHU de La Réunion : lancement de la greffe cardiaque

Ce vendredi 29 mars 2024, le CHU de La Réunion annonce le lancement de la greffe cardiaque. À ce jour, cinq greffes de coeur ont eu lieu et trois nouveaux patients ont été inscrits sur cette liste. La pathologie cardio-vasculaire est la première cause de mortalité à La Réunion, en raison du diabète et de l'insuffisance rénale. Nous publions ci-dessous leur communiqué et des interviews. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Le CHU de La Réunion travaille depuis plusieurs années au développement des activités de recours et de référence, permettant de développer l’autonomie sanitaire du territoire et le haut niveau d’expertise de ses équipes.

Le projet de transplantation cardiaque est engagé depuis de nombreuses années et, avec l’accompagnement de son centre partenaire de la Pitié Salpêtrière, le CHU a obtenu l’autorisation de l’activité en janvier 2021 de la part de l’ARS La Réunion, avec le soutien fort de l'Agence de la Biomédecine.



La Réunion fait face à un enjeu crucial en matière de santé publique :l'incidence des maladies cardio-vasculaires est trois fois supérieure à celle de la métropole et cette tendance est malheureusement en constante augmentation", explique le CHU dans son communiqué.

"Nous sommes très fiers d'avoir pu accomplir quelque chose d'exceptionnel sur un territoire aussi petit. Désormais, nous pouvons offrir aux Réunionnais un niveau de prise en charge médicale et chirurgicale équivalent à celui de la métropole. Nous n'avons pas à rougir de la qualité des soins dispensés à La Réunion", se félicite le Pr Éric Braunberger, chef du service chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.

"C'était d'autant plus important car certains patients préféraient mourir à La Réunion, entourés de leur famille, plutôt qu'en métropole, loin de chez eux et seul. C'était une injustice qu'il fallait réparer", déplore le chef de service.

"Tout cela n'est possible que grâce aux donneurs et aux familles qui ont accepté leurs dons, et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Grâce à eux, cinq vies ont été sauvées à La Réunion", se félicite Éric Braunberger.

Pour obtenir une transplantation cardiaque, "vous devez d'abord consulter votre cardiologue, qui vous dirigera vers le cardialogue transporteur. Vous serez ensuite inscrit sur une liste d'attente. Ensuite, vous serez placé sur la liste nationale d'attente, et toutes les étapes suivantes seront validées par le centre partenaire de l'hôpital Pitié Salpêtrière", explique le médecin. Retrouvez ci-dessous son interview :

Chaque année, une trentaine de patients est éligible à une inscription sur la liste nationale d'attente de greffe cardiaque. Pourtant, une grande majorité de ces patients, soit 80 %, refusent de quitter l'île par crainte d'un séjour prolongé et des risques associés à un éventuel décès en métropole. Suite à l’autorisation de l’ARS et après de longs travaux, un exercice de simulation à grande échelle et en temps réel a été réalisé avec succès fin août.



L’activité de transplantation cardiaque a donc pu démarrer, permettant aux patients concernés de pouvoir bénéficier d’une prise en charge sur leur île, au lieu de partir pour de nombreux mois dans l’Hexagone.



- L’activité greffe cardiaque a démarré courant 2023 -

Grâce à la générosité des donneurs et de leurs familles, 5 vies ont étés sauvées depuis lors. Le CHU remercie les familles des donneurs, les équipes médicales et paramédicales grâce auxquelles ce projet unique au monde, sur un si petit territoire, a pu voir le jour.

Cependant, en raison de notre insularité, la greffe cardiaque demande à tous une vigilance particulière en termes de confidentialité et de secret professionnel.



Dans le cas particulier des activités de greffe, quelles qu’elles soient, nous devons porter une attention encore plus particulière au respect de l’anonymat entre familles des donneurs et receveurs, pour garantir le succès pérenne de ce nouveau programme.



La greffe cardiaque représente une chance pour les Réunionnais. Il est donc crucial de faire appel à la discretion de chacun, pour garantir le succès de cette nouvelle activité, ainsi que la sérénité et la bonne prise en charge du receveur, des proches du donneur, mais aussi de toutes les équipes concernées au sein du CHU.



Cette technique vient s'ajouter à toutes les techniques cardiovasculaires de pointe assurées par les acteurs de cette filière du CHU qui permettent d'assurer une prise en charge équivalente sur notre île, à celle de l’Hexagone.

- Quelques chiffres -

Au début de l’activité en 2023, 8 patients étaient inscrits en Liste Nationale d’Attente.

A ce jour, 5 greffes de coeur ont eu lieu, 3 nouveaux patients ont été inscrits sur cette liste