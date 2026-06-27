Annecy Assaty et Océane Sevetiaye représenteront La Réunion à Miss Belleza France 2026

Dans quelques jours, Annecy Assaty, élue Miss Belleza Réunion 2025, et Océane Sevetiaye, élue Miss Teen Belleza Réunion 2025, s’envoleront pour l'Hexagone afin de représenter La Réunionlors des élections Miss Belleza France 2026 et Miss Teen Belleza France 2026. L’élection se déroulera le 11 juillet 2026 à Toulouse.

Après plusieurs mois de préparation, les deux jeunes ambassadrices sont prêtes à relever ce nouveau défi avec un objectif commun : faire rayonner La Réunion et porter haut les couleurs de l’île sur la scène nationale.

L’élection se déroulera le 11 juillet 2026 à Toulouse, où les candidates venues de toute la France tenteront de décrocher les prestigieuses couronnes nationales.

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