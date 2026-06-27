[Photos-Vidéos] Sainte-Marie : plus d'une cinquantaine de bénévoles mobilisés pour nettoyer le littoral

Ce samedi 27 juin 2026, la ville de Sainte-Marie, en partenariat avec la Cinor et Project Rescue Océan ont procédé au nettoyage du littoral de la commune du nord-est. Une propreté qui passe par la sensibilisation de la population et surtout les plus jeunes. Au moins 80% des déchets ramassés sont des bouteilles en plastique (Photos : Marine Magnien/www.imazpress.com)

L'initiative de cette mobilisation vient d'Adélie Provost, Sainte-Marienne de 18 ans et étudiante à Sciences-Po. Regardez.

"J'ai été sensibilisée assez jeune aux enjeux de la mer, de la pollution", dit-elle. Habitante des Hauts de Sainte-Marie, pour elle, "les Hauts sont le point de départ de la pollution sur le littoral". Écoutez.

"Ce que l'on veut, c'est la propreté du littoral, qui est fortement liée à la propreté de nos quartiers", explique la maire de Sainte-Marie, Céline Sitouze. "L'océan souffre de notre action sur la Terre donc c'est important que les citoyens, chacun à leur niveau, travaillent à la propreté de leurs rues, de leurs maisons, de leurs quartiers." Écoutez.

- 80% des déchets ramassés sont des bouteilles en plastique -

"À La Réunion, les ravines et la houle ramènent beaucoup de déchets qui viennent de l'océan et de la terre", explique Benoît Barbotin, ambassadeur de l'antenne Project Rescue Océan Réunion.

Des déchets allant des bouteilles plastiques, "au moins 80% des déchets", dit-il et beaucoup de roues, de batteries, des appareils électroménagers, "des déchets sauvages en bord de ravine qui descendent dans la mer".

Selon Benoît Barbotin, il existe des solutions. "Nous on passe dans les écoles et on fait de la sensibilisation." Depuis 2020, l'association a porté son message auprès de 7.000 enfants de La Réunion. "Pour nous, un enfant sensibilisé deviendra un adulte responsable." Écoutez.

- Des déchets collectés et triés -

Si les bénévoles ramassent les déchets, la Cinor est elle en charge de leur collecte. "Nous mettons à disposition les contenants, les bennes et nous nous assurons de la collecte des déchets. Ensuite on va les trier dans les bacs jaunes, les encombrants eux iront dans la benne", explique Sylvain Velia, responsable médiation et communication à la direction environnement de la Cinor.

Les encombrants termineront à l'enfouissement, tandis que les déchets électriques seront recyclés. Écoutez.

Dans les communes du nord de l'île, la Cinor met en place des brigades pour lutter contre les dépôts sauvages.

Chacun à notre échelle agissons pour une planète sans déchet, protégeons notre biodiversité et améliorons notre cadre de vie.

Comment agir ? En ne jetant pas nos déchets ou encore en ramenant nos déchets plutôt que de les mettre dans une poubelle publique qui déborde.

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique ou privée est puni d'une amende forfaitaire.

Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat de l'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est de 135 €.

Si vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 €.

Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous la contestez, le juge du tribunal de police est saisi.

Le juge pourra décider d'une amende de 750 € (ou jusqu'à 1 500 €, avec confiscation du véhicule, si vous l'avez utilisé pour transporter les déchets).

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