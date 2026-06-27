Joueuse de l’équipe de France, la Réunionnaise Melvine Malard a épousé Justine

Après six ans de relation, la joueuse de l’équipe de France et Réunionnaise Melvine Malard a épousé sa compagne Justine ce vendredi 26 juin 2026, lors d’une cérémonie intimiste dans le sud de la France (Photo : Instagram - Melvine Malard)

Un mariage "à notre image : assez intime, entourées de nos proches les plus proches, ceux qui nous accompagnent depuis le début. Nous voulions créer un univers rempli de paix, d’amour, de liberté, de joie et de fête. Un moment sincère, qui nous ressemble", a expliqué la footballeuse à Ancré Magazine.

Interrogée par le média, la Réunionnaise a déclaré : "ce marié durant le mois des fiertés est une jolie façon de relier tous les moments importants de notre histoire".

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