La France affrontera la Suède en 16es de finale de la Coupe du monde

La Suède au menu des Bleus: après un sans-faute en poule ponctué vendredi par un magistral triplé d'Ousmane Dembélé contre la Norvège (4-1), la France connait désormais son adversaire des 16es de finale, une phase que découvrira l'époustouflant Cap-Vert néophyte.

Avec trois matches nuls en autant de rencontres, et profitant de l'élimination de l'Uruguay, battue par l'Espagne, les "Requins bleus" ont décroché vendredi à Houston leur billet pour la phase à élimination directe, où, cadeau suprême, ils affronteront l'Argentine championne en titre, dans le duel des extrêmes.

L'Angleterre, le Portugal, le Ghana, l'Egypte, le Paraguay ont également validé leur qualification pour les 16es de finale, que visent en soirée la Belgique, la Nouvelle-Zélande, l'Egypte et l'Iran opposés dans le groupe K.

- Dembélé enflamme les Bleus -

Sans leur sélectionneur Didier Deschamps qui doit revenir de France samedi où il a assisté aux obsèques de sa mère, mais avec leur Ballon d'Or Dembélé, les Français n'ont pas traîné pour bousculer une équipe B de Norvège, qui n'alignait ni Erling Haaland ni Martin Oedegaard.

La star du PSG a réussi son triplé en 25 minutes, entre la 7e et la 32e. Désiré Doué a inscrit le quatrième but, de la tête, dans le temps additionnel (90+4). Dembélé est le troisième Tricolore de l'histoire à inscrire trois buts dans une rencontre de Coupe du monde après Just Fontaine en 1958 (deux fois) et Kylian Mbappé en finale en 2022 face à l'Argentine.

En 16es de finale, la France affrontera la Suède, qualifiée parmi les huit meilleurs troisièmes, après un parcours contrasté qui l'a vue étriller la Tunisie (5-1), se faire corriger par les Pays-Bas (5-1) et partager les points avec le Japon (1-1).

Avantage de cette première place pour les Bleus, ils joueront leur 16e de finale à East Rutherford, en banlieue de New York en s'évitant ensuite, s'ils avancent dans le tournoi, de trop longs déplacements à travers les Etats-Unis. En huitième de finale, à Philadelphie, ils pourraient croiser l'Allemagne, opposée au Paraguay en 16es.

Même absent vendredi, Deschamps est lui devenu le sélectionneur comptant le plus de victoires en Coupes du monde (17 entre 2014 et 2026), devant l'Allemand Helmut Schön (16 entre 1964 et 1978).

Frankrike väntar i sextondelsfinalen 🇫🇷🇸🇪



Nu står det helt klart att vi möter Frankrike i sextondelsfinalen. Matchen spelas tisdagen 30 juni i New Jersey.



📰 https://t.co/iIuMo1hROC#FIFAWorldCup pic.twitter.com/8oapGB08Yn — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 27, 2026

- Cap Vert, "petites îles aux grands rêves" -

Le Mondial-2026 tient sa belle histoire. Les épatants débutants du Cap-Vert ont décroché une superbe qualification pour les 16es, où les attend la légende Lionel Messi et les siens, après avoir neutralisé l'Arabie saoudite (0-0), comme du reste l'Espagne (0-0) et l'Uruguay (2-2) lors de ses premiers matches.

A la surprise générale, l'équipe figurant au-delà du 60e rang au classement Fifa sort invaincue d'un groupe H pourtant très relevé, et parvient à se qualifier avec seulement trois points. Un exploit qui a fait basculer la capitale capverdienne Praia dans la liesse dans la nuit, et que la sélection doit aussi à la notable contre-performance dans cette Coupe du monde de l'Uruguay, première grosse équipe au tapis.

Après deux nuls contre l'Arabie saoudite et contre le Cap-Vert, la Celeste de Marcelo Bielsa a bien mal porté son surnom vendredi à Guadalajara, en s'inclinant 1-0 face à une équipe d'Espagne pourtant peu emballante, sous les yeux du roi Felipe VI d'Espagne, venu au Mexique sceller la réconciliation entre les deux pays.

"Je ne laisserai rien au football uruguayen", s'est lamenté, abattu le sélectionneur Marcelo Bielsa.

- Les Belges en mode survie, Iran-Egypte et "les fiertés" -

La Belgique joue aussi sa qualification face à la Nouvelle-Zélande dans un groupe G qui semblait pourtant largement à sa portée.

La victoire serait préférable pour les hommes de Rudi Garcia, incapables de battre l'Egypte (1-1) ou l'Iran (0-0), dans le sillage d'un duo Romelu Lukaku et Kevin de Bruyne très emprunté.

Dans la course à la qualification, les Belges surveillent également le match Iran-Egypte à Seattle, où les organisateurs locaux célèbrent le "match des fiertés" malgré les récriminations des deux camps.

"Nous célébrons les fiertés tous les ans, et nous sommes très heureux d'accueillir des supporters internationaux. Nous somme inclusifs, fiers de notre diversité. Nous voulons que chaque personne qui vient ici, peu importe sa culture, sa langue et sa religion, se sente bienvenue", a expliqué à l'AFP à Seattle Louise Chernin, responsable des célébrations Pride auprès des organisateurs locaux du Mondial.

- Fin de la phase de poule samedi -

La phase de poules du Mondial s'achève samedi avec les derniers matches des groupes J, K et L qui permettront de connaître le tableau complet des 16es de finale, devant débuter dimanche avec Canada-Afrique du Sud.

A suivre notamment la "finale" du groupe K entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Colombie de Luis Diaz, deux équipes déjà qualifiées. Autriche, Algérie, Croatie font partie des équipes qui peuvent encore décrocher leur sésame pour les 16es.

AFP